港媒：李泽钜唐英年料破例连任政协常委

中国全国政协常委会星期天（1月15日）起一连三天开会，审议新一届全国政协委员名单。香港媒体报道，已任四届全国政协常委的长江集团主席李泽钜有望“破例”续任，而年届70岁的全国政协常委唐英年，也有很大几率“超龄”连任。

亲北京的《星岛日报》报道，政协常委会会议星期天上午在北京开幕，全国政协主席汪洋出席开幕会，会议主要议程包括审议通过关于召开政协第十四届全国委员会第一次会议的决定，协商决定政协第十四届全国委员会参加单位、委员名额和委员人选名单。新一届政协委员名单预料星期二（17日）正式出炉。

报道说，中国大陆官场有“七上八落”不明文规定，即67岁可以留任，68岁或以上则离任，按照惯例，在全国政协担任同一职位不能超过四届。但报道引述消息说，新一届政协将严把人选“政治关、廉洁关、形象关”。年龄是重要标准，但也不“唯年龄论”，有关安排具一定弹性。

《星岛日报》引述消息报道，已担任全国政协常委20年、现年59岁的李泽钜有望“破例”第五度获委任，反映李嘉诚家族仍具相当政治影响力。李泽钜是香港知名富豪李嘉诚的长子。

另一名政协常委、现年70岁的唐英年，也预料会成功连任。唐英年曾担任香港政务司司长，他目前是香港西九文化区管理局董事局主席、香港友好协进会会长。

此外，多名政商人士料首度跻身全国政协，包括信德集团行政主席何超琼。何超琼也是澳门赌王何鸿燊的女儿。

《星岛日报》还提到，这一次换届一大看点是前香港特首去向，当中包括现年85岁的全国政协副主席董建华。报道说，董建华近年的身体健康情况一般，预料他会退下火线。