瑞媒：瑞士议员团下月访问台湾

瑞士媒体报道，五人议员团将于下月访问台湾，当中包括在2021年报告改善与台湾关系议案的绿党议员华德尔。

据台湾《自由时报》星期一（1月16日）引述瑞士《周日晨报》（Le Matin Dimanche）星期天（15日）报道，五位联邦议员代表团将于2月5日访问台湾，与部会代表及立委会面，访团成员多是友台小组成员。

中国驻瑞士官员自去年消息传出后就表达抗议并持续劝退，不过绿党议员华德尔说，无论北京如何抗议，这次行程是为了支持民主，也是民主国家议员的角色。

瑞士国会下议院曾于2021年通过改善与台湾关系议案，敦促瑞士联邦委员会提交报告，与台湾进一步合作。此次访团成员华德尔正是该议案的报告人之一。此外，瑞士国会下议院2007年也通过议案，要求联邦政府支持将台湾纳入全球卫生政策中。

瑞士新闻网瑞士资讯去年8月报道，保守右派的瑞士人民党（UDC）党主席、瑞士国会友台小组主席齐沙宣布，将于2023年率国会团访台，且此行在时任美国众议院议长佩洛西访台前就已经预定，但因疫情而多次延后。

相关消息当时引发中国驻瑞士大使王世廷抗议。中国驻苏黎世总领事赵清华也说，这样的官方接触破坏中国主权、干涉内政与伤害中国基本利益，“会引起混乱”。

不过，中国大陆的劝退并未奏效。瑞士《周日晨报》15日报道，五位联邦国会议员代表团预计2月5日至10日访台，并与立委及政府部会代表会面。五位国会议员中有三位是法语区国家顾问，包括两名绿党议员波希和华德尔，以及人民党议员尼德吉。

作为中立国，瑞士国内曾在议员造访乌克兰时引发对国家定位的批评，但华德尔不认为这次访台会侵害瑞士的中立性。“不要把议员访台和联邦委员会的政府行动混为一谈，这次访台不意味着联邦外交策略的改变。对我而言，我没有这次访台视为对北京的攻击，而是对台北友情支持的印记”。