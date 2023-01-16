港国泰空服员工会拟18日办争取待遇集会

香港国泰航空公司空中服务员工会不满资方编更安排，去年底多次向资方表达诉求，但工会仍收到会员对编更安排的投诉。工会星期天（1月15日）晚间在社交平台专页上再度发文，公布星期三（18日)下午在国泰城举行公众集会，但工会目前仍等候警方发出不反对通知书。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，国泰航空公司空中服务员工会早前在记者会向国泰发出最后通牒 ，促资方确保编更公平、制定最低外站休息时间、恢复与工会的恒常会议、每程航班增加人手等。

国泰航空公司空中服务员工会连续两晚在社交平台专页发文，公布工会将于18日下午2至6时在国泰城Niki飞机附近的空地及停车场举行公众集会。

工会在15日晚发文提到，集会将以维护劳工权益为主题，参加者可穿着白色上衣，工会冀透过集会引起公众关注及支持，令资方正视及正面回应员工诉求。

国泰航空公司空中服务员工会于去年底多次就编更安排向资方表达意见及诉求，即使国泰曾称已改善1月份的更表，但更表编排航线仍然不均，造成薪酬不公，工会接获多名会员投诉，逐在去年12月30日举行记者会，向国泰发出最后通牒，促请公司增加人手、改善薪酬待遇等，否则不排除在农历新年的旅游旺季发起按章工作，甚至升级至集会和罢工等其他工业行动。

当时国泰曾发声明称，保证航班服务将继续如常运作，呼吁乘客毋须担心，强调有信心机舱服务员同事会一如过去几年疫情期间般保持专业，紧守工作岗位。该声明还提到，大部分更表问题已解决，相信在更多航班复飞后，其他薪酬福利问题也会逐渐改善。