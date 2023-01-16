澳门通关后入境人次写下2020年疫情暴发以来新高

澳门旅游局星期天（1月15日）发布的最新数据显示，澳门在上星期六（14日）入境旅客突破5万人次，是2020年冠病疫情暴发以来录得的最高单日入境旅客量。

综合中新社和《星岛日报》报道，澳门14日入境旅客达5万5845人次，其中凼仔码头达4406人次，港珠澳大桥为7008人次，外港码头1043人次，显示由香港到澳门的旅客超过1万人次，大陆旅客4万4025人次。

据介绍，澳门在1月7日至13日共录得26万1346人次入境旅客，日均旅客有3万7335人次，较2022年12月31日至今年1月6日的日均人次增加80.4%，较2022年12月日均人次上升189.2%。

澳门旅游局15日邀请香港旅游业界的14个商会共40人到澳门进行两天实地考察。

澳门旅游局局长文绮华希望农历新年年初一至初七期间，每日平均吸纳4万7000名香港旅客。文绮华称，最快要在农历新年后，才会进一步扩大针对香港旅客的优惠，至交通同消费以外类别。

文绮华说，希望透过这次考察，让香港业界知悉澳门旅游业最新发展和项目，考察行程包括到玫瑰堂听中乐，希望商讨未来海外团经香港到澳门旅游，可将类似项目纳入行程。

香港旅游业议会主席徐王美伦估计，新春期间会有逾50个香港旅行团到澳门。她形容，过去三年澳门旅游业发展没有停顿，例如赛车博物馆新项目特别，并称澳门旅游气氛好，经过这次考察相信可加快香港业界组团到澳门。她还称，目前香港不只推广港澳游，串通大湾区旅游将迎来大商机。