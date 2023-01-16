香港中联办新主任：香港逐渐远离泛政治化漩涡

新任香港中联办主任郑雁雄认为，香港已逐渐远离泛政治化的漩涡，爱国者治港的社会基础更牢了，中联办也期望香港增强“兴”的动能。

香港中联办官网星期天（1月15日）刊登郑雁雄的新春致辞。郑雁雄说，由治及兴是中国国家主席习近平对香港的殷切期盼，也是所有香港居民的共同愿望。“中联办和大家一样，倍加珍惜香港当前‘治’的局面，热切期望香港增强‘兴’的动能、进一步开创由治及兴新局面。”

郑雁雄强调把握中国式现代化的巨大机遇，积极参与国际交流合作，在巩固独特地位和优势的过程中提升核心竞争力。

他说：“背靠祖国、联通世界，拥有自由开放规范的营商环境、保持普通法制度、畅通便捷的国际联系等等，这些都是香港的独特优势。香港东西文化荟萃、各地投资者云集，在全球经济格局中具有独特地位，中央政府始终支持香港建设一个生机勃勃的国际大都市。”

郑雁雄认为，香港已逐渐远离泛政治化的漩涡，爱国者治港的社会基础更牢了，社会上求稳定求发展的共识更强了，青年一代干事创业、成长成才的机会更多了。

他强调，创业兴业需要和谐稳定的社会环境。“我们要倍加珍惜来之不易的‘治’的局面，坚定维护宪法、基本法确立的特区宪制秩序，坚定维护国家主权、安全、发展利益，大力弘扬以爱国爱港为核心、同‘一国两制’方针相适应的主流价值观，凝聚起团结奋斗的强大合力。”