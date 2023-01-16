台陆委会称不容许中国大陆统战文字输台

台湾基进台南市议员李宗霖星期天（1月15日）揭露，最近有款中国大陆螺蛳粉食品输入台湾，包装出现“你是中国人、我也是中国人，四舍五入一下，就是我的人”等统战意味文字。台湾大陆委员会强调，政府不允许中国大陆输入产品对台湾进行统战。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，李宗霖质疑当初主管机关进口查验时，为什么没有针对这样商品进行确实把关？台南市经发局说，包装上的文字非商业标示法所规定的内容，将向经济部反映。台湾基进说，也将就此一问题向经济部及陆委会反映，希望能妥善处理。

中国大陆对台统战花招百出，部分陆制玩具、民生用品至食品，有统战文字、图像或影音。几年前，台湾市面出售一款名为“欣欣兔”的故事机玩具，虽经标检局检验认证，但按下按钮却会唸出“中国最大的岛屿是台湾岛”、“10月1日国庆日”等统战言论的录音。

台湾经济部去年3月正式公告《台湾地区与大陆地区贸易许可办法》修正，新增进口物品中明显有对台统战的影像或语音者，进口人应负责涂销后始得上市，违者将被取消进口资格两个月到一年。

台湾陆委会说，依据两岸人民关系条例第86条第五项，违反上述规定者，除依其他法律规定处罚，主管机关得停止其两个月以上、一年以下输出入货品或废止其出进口厂商登记。主管机关经济部国际贸易局将依据前述规定，会同相关机关依法处理。