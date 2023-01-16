俄罗斯石油由中国超级油轮运往亚洲

路透社引述贸易消息人士和跟踪数据报道，至少有四艘中国拥有的超级油轮（VLCC）正在将俄罗斯乌拉尔原油运往中国。七国集团（G7）的石油价格上限限制了西方货运服务和保险的使用后，莫斯科正在寻找石油出口船只。

据报道，尽管俄罗斯受到西方制裁，但中国仍继续购买俄罗斯石油。北京此前曾称西方对俄罗斯的制裁是非法的。

消息人士称，第五艘超级油轮正在向印度运送原油。印度和中国一样，继续购买以折扣价出售的俄罗斯石油。

据消息人士和Eikon船舶追踪数据显示，所有五批石油船货都定于12月22日至1月23日之间。

七国集团12月推出的价格上限允许欧盟以外的国家进口海运俄罗斯石油，但禁止航运、保险和再保险公司处理俄罗斯原油船货，除非销售价格低于60美元（约78.96新元）的上限。

路透社引述参与运输的一家中国公司的一位高管说：“由于乌拉尔石油的价格远低于价格上限，购买和交易乌拉尔石油的业务基本上是合法的，”

印度石油部长普里（Hardeep Singh Puri）在上周的新闻发布会上说，印度将从任何能获得最便宜价格的地方购买石油。

上述参与运输中国公司的高管估计，2023年共有18艘中国超级油轮和另外16艘阿芙拉级（Aframax）油轮可用于运输俄罗斯原油，每年足以运输1500万吨，约占乌拉尔原油出口总量的10%。

