中国股市上涨关键主题蒙上疑云 明星基金料消费股表现不及预期

一支中国表现上佳的宏观对冲基金提醒，中国消费支出的任何增长都将是温和的，这给许多投资者预计会推动股市今年上涨的一个关键主题蒙上了疑云。

彭博社报道，管理资产逾100亿元人民币（约20亿新元）的上海半夏投资管理中心在12月写给投资者的信函中说，基于海外的经验，预期中国在取消防疫限制措施后会出现消费的强劲复苏，这可能是“有问题的”。

沪深300可选消费指数自10月31日以来上涨了23%，表现强于大盘，投资者寄予厚望，认为经过三年的封控后，消费者将成为促进增长的主力军。在半夏看来，由于在收入增长放缓的情况下，居民杠杆处于高位以及房地产市场的调整抑制了消费者信心，消费的复苏将“非常温和”。

据彭博社获得的副本，由创始人李蓓领导的半夏在1月8日的信中说：“消费股后续很可能面临不及预期的现实和股价的停滞与调整。”

根据信件，半夏宏观对冲基金去年上涨1.3%，自2017年底成立以来的总回报达到240%。

根据私募排排网的数据，半夏过去五年年化回报率为33%，在资产管理规模不低于100亿元人民币的多资产基金中表现最佳，在所有对冲基金策略中排名第二。

虽然中国突然放弃“动态清零”政策导致感染激增，但经济学家预计，随着政策支持力度加大，一旦疫情消退，经济将以更快速度反弹，预计今年经济增速将从2022年估计的3%加速至4.8%。

然而，半夏集团在信件中指出，与其他经济体不同，中国的财政刺激主要体现在基建上，不直接增加居民收入。与美国等其他国家不同，中国一直回避发放支票和给予消费者补贴，以刺激经济在疫后复苏的做法。

半夏表示，即使地产销售有所恢复，开发商也需要一至两年的时间来修复资产负债表，然后才会重新扩张，而出口可能面临温和收缩，预示着经济的复苏会是温和的，“很可能低于”政府合意的水平。

尽管政府11月份出台了广泛的支持措施，但中国上月住宅销售的滑坡程度甚至还在加深。

不过，半夏坚持其乐观看法，认为市场可能已经站在新一轮长期牛市的起点，第一步是风险偏好修复，第⼆步是经济和企业盈利的企稳回升。

半夏在信中说，第一步已经“基本完成”，第二步还需要等待一段时间。

