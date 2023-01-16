中国央行新年首月平价小幅超额续作MLF

中国央行星期一（1月16日）早间公告，为维护银行体系流动性合理充裕，1月16日开展7790亿元（人民币，下同，约1530亿新元）中期借贷便利（MLF）操作和1560亿元逆回购操作。

《华尔街日报》报道，具体看MLF均为一年期，利率2.75%；逆回购包括820亿元七天期和740亿元14天期，利率分别为2.00%和2.15%，三项利率均持平前值。

Wind数据显示，1月17日有7000亿元MLF到期，本月也只有这笔MLF到期，因此，MLF口径看，本月迄今实现净投放790亿元。

MLF口径看，这是央行连续第二个月实现净投放，可能和中国放开防疫措施、全力拼经济有关。

去年12月MLF实现净投放1500亿元，为3月份以后首次实现净投放，此前均为净回笼或零投放零回笼。此外，央行宣布全面降准0.25个百分点，12月5日已生效，共计释放长期资金5000亿元。

逆回购方面，星期一有20亿元到期，因此，逆回购口径实现净投放1540亿元，为连续第四天明显净投放。

随着春节临近，资金面需求加大，央行在上星期三（11日）再度启动14天期逆回购，并加大资金投放，以维护节日前后资金面平稳。

累计看，上周央行通过逆回购实现净投放2130亿元。

星期一早银行间质押式回购利率普遍上涨，隔夜和14天期分别涨40.27点和15.53点，七天期涨43.76点。