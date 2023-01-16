腾讯100多员工触犯反舞弊制度被辞退

中国科技巨头腾讯100多名员工因触犯公司的反舞弊制度而被辞退，10余人也因涉嫌犯罪被腾讯移送公安机关处理。

腾讯集团反舞弊调查部星期一（1月16日）在“阳光腾讯”微信公众号上通报，腾讯反舞弊调查部在2022年共发现并查处触犯“腾讯高压线”反舞弊制度的案件70余起，100余人因触犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

腾讯反舞弊调查部指出，全年查处的案件和人员数量较2021年有所增加，针对公司内部出现的贪腐、舞弊等问题，腾讯反舞弊调查部持续加强打击力度，查处了一系列存在共性问题的违规案件。反舞弊调查部也不断强化内、外部宣导工作，进一步提升员工反舞弊意识，预防各类违规行为的发生。

反舞弊调查部也说，腾讯通过制定“腾讯高压线”等反舞弊制度和建立完善的风险管理体系，来预防、发现和打击商业贿赂、职务侵占等一切舞弊行为，以确保全体员工的行为符合腾讯一直宣扬并致力秉持的正直价值观。对于触犯“腾讯高压线”的行为，腾讯一直采取“零容忍”的态度，员工个人行为一旦触及此界限，一律解聘处理，永不录用。对于涉案的外部公司，也会列入公司黑名单，永不合作。一旦发现涉嫌违法犯罪的，必将配合警方调查、打击、追究相关人员法律责任，同时也会密切配合警方抓捕涉案的外部人员。