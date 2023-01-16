中国侨联副主席：港基本法23条立法无需急于求成

中国全国侨联副主席卢文端相信，在《香港国安法》实施后，国家安全得到有力保障，香港《基本法》23条立法没有必要急于求成。香港有更多的时间和空间，根据复杂国际形势的变化，周全部署做好相关的立法工作。

中国和平统一促进会香港总会理事长的卢文瑞星期一（1月16日）在《明报》撰文，解读中国国务院港澳办主任夏宝龙“全面准确贯彻实施香港国安法”的最新讲话时，作出以上表述。

卢文瑞写道，国安虽属中央政府事权，但中央政府按照“一国两制”的方针处理香港国家安全问题，体现了对香港特区的高度信任和充分尊重；香港筑牢国家安全屏障，开放的大门只会愈开愈大、包容性只会愈来愈强，相信《基本法》第23条立法不会急就章，而会审时度势、周详考虑，在维护国安的大前提下，妥善处理在复杂国际环境中保持香港独特地位和优势的问题；国安法只是针对危害国家安全的极少数人，打造更广泛的“一国两制”统一战线仍然是香港的重要工作。

卢文瑞说，随着《香港国安法》的深入实施，香港开放的大门只会愈开愈大、包容性只会愈来愈强。中央政府极为珍视香港得天独厚的显著优势，非常重视香港在国家更高水平的对外开放作用。

他还说，香港是中国最开放、最重要的国际金融中心，香港的金融不仅是自身经济命脉，更是国家最重要的国际金融平台，是国家联通国际金融市场的主要通道和纽带。在美国实施包括金融在内的围堵战略时，香港“背靠祖国、联通世界、打破围堵”的角色和优势，就显得更加重要。

卢文瑞说，中央政府处理香港事务，从来都从战略和全局高度加以考量，从来都以国家和香港的根本利益、长远利益为出发点和落脚点，因此他相信特区政府和中央政府都会重视这个问题，使香港的23条立法在确保国家安全的前提下，更好地在复杂多变的国际环境中，适应香港扩大开放的需要。