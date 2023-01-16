人民币对美元汇率一度升破6.7 写下半年新高

人民币对美元汇率强势升值，写下半年来新高。

据澎湃新闻报道，人民币对美元即期汇率星期一（1月16日）开盘即升破6.70，为半年来首次突破此关口。

与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率也强势升破6.70，为去年7月以来首次。

进入2023年，人民币对美元即期汇率已经累计升值超过3.6%，离岸人民币对美元汇率也累计升值超过3%。

中国央行副行长宣昌能上星期五（1月13日）在国新办发布会上谈及人民币升值时说，2022年11月中旬以来，随着中国国内稳经济政策措施的落地见效，优化疫情防控措施和金融支持房地产政策的相继出台，加之市场预期美联储将放缓加息步伐，美元指数高位回落，人民币对美元汇率逐渐转向升值态势。

对于市场关注的人民币走势，宣昌能说，当前和今后人民币汇率走势会受到中国国内外经济金融形势、国际收支、市场风险偏好等多重因素影响，短期测不准是必然的。总的来看，保持基本稳定有坚实的基础。

宣昌能说，近期，中国经济总体延续恢复的发展态势，疫情防控动态优化，在全球高通胀背景下中国保持了物价的基本稳定，考虑到主要经济体经济景气指数下降，中国贸易顺差增速可能有所回落。在多种力量综合作用下，人民币汇率将总体保持平稳运行。