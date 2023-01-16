郑雁雄：在香港多讲北京话 在北京多讲香港话

上周接替骆惠宁出任香港中联办主任的郑雁雄说，他的到任是北京中央根据实际需要做出的决定，属于正常的人事安排，并强调自己会努力做好一个懂香港、爱香港、为香港好的人，“在香港多讲北京话，在北京多讲香港话”。

综合香港电台、《明报》、网媒“香港01”等港媒报道，郑雁雄星期一（1月16日）在中联办大楼外接受媒体访问。他用普通话说，由于曾长期在广东工作，因此对香港有感情，并透露自己于2020年7月起赴港工作至今有两年多，对香港的了解和情感已比当初来得深厚。

资料显示，郑雁雄今年59岁，出生在广东汕头，长期在广东工作，先后在媒体、政研、政法、纪委部门历练。他在担任汕尾市市委书记期间，曾主持解决2011年的乌坎村群体事件，后来一步步升任中共广东省委宣传部常务副部长、常务副秘书长、省委政研室主任、秘书长，地方工作经验丰富。

中国全国人大常委会2020年颁布《香港国安法》，在香港组建国安公署。郑雁雄2020年7月被任命为首位中央驻港国安公署署长，负责监督和指导特区维护国家安全的工作。郑雁雄也是《香港国安法》实施后第一批被美国制裁的中国官员之一。

中国国务院上星期六（1月14日）宣布，任命郑雁雄为中联办主任、香港特别行政区维护国家安全委员会国家安全事务顾问，同时免去郑雁雄的中央驻港国安公署署长职务。至于骆惠宁，除了被免去中联办主任及香港国安委国安事务顾问职务，也不再担任国务院港澳办副主任。

对于这项人事调动，郑雁雄星期一也作出公开回应。他形容说，自己的到任是中央根据实际需要做出的决定，属于正常的新老交替，“所谓人事有代谢”，并感谢中共总书记习近平、中共中央对他的信任及重托，以及感谢骆惠宁打下扎实的工作基础。

郑雁雄也引述习近平对香港的寄语，认为香港大有可为、风光无限。他说：“我的理解，香港的天时、地利、人和，无与伦比。只要自己别乱，方向不搞错，必定事业大有可为，必定前景风光无限。”

郑雁雄还承认自己的能力和水平有限，但强调为中央尽责、为香港服务是无限。为此，他会努力成为一个懂香港，爱香港，为香港好的人，“在香港多讲北京话，在北京多说香港话，竭尽我的全力，服务、推动一国两制行稳致远”。

亲北京的《星岛日报》星期一刊文，在维护国安压倒一切的新时代下，郑雁雄担任香港中联办主任并不令人意外，但公布任命时间稍微令人感到突然。

文章说，中联办官网几天前还报道，原本预定由骆惠宁星期天（15日）在线上发表新春致辞，但已换成郑雁雄。

文章由此推测写道：“相信这批正部级高官的任命是最近两三天拍板，可能还包括外交部常务副部长马朝旭、国务院新闻办主任孙业礼。”

文章也分析说，郑雁雄身上有几个特点，一是首位具备国安背景的中联办主任，二是首位广东籍的中联办主任，三是首位能说流利粤语的中联办主任，四是首位“双非”（非中共中央委员、非中央候补委员）中联办主任。