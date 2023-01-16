中国副外长谢锋：中美须坚守和平共处底线

中国外交部副部长谢锋强调，中美必须坚守和平共处的底线。中美一旦冲突对抗，最终将损害中美两国和世界各国利益。

据中国央视新闻报道，谢锋星期一（1月16日）在2023宏观形势年度论坛暨第四届中国智库国际影响力论坛上发表主旨演讲时，就当前中美关系阐述上述看法。

谢锋说，“环球同此凉热”，变乱交织的时代，各国更需要同舟共济。中美作为前两大经济体和安理会常任理事国，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益，肩负特殊重要责任。中美关系超越双边范畴，攸关世界前途命运。中美合则两利、世界受益；斗则俱伤、全球遭殃。推动中美关系健康稳定发展，是对两国和世界人民应该切实负起的责任。

他说，元首外交是中美关系的指南针和定盘星，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。2021年以来，中国国家主席习近平同美国总统拜登已经六次会晤、通话。中美要全面落实两国元首达成的重要共识，即相互尊重、和平共处、合作共赢。

谢锋指出，相互尊重是中美交往互动的前提。中美应该承认彼此社会制度和发展道路的不同，尊重这种不同，而不是试图去改变甚至颠覆对方的制度。中国欢迎美国保持繁荣发展，美国也应该尊重中国人民追求美好生活的权利。

他强调，和平共处是中美必须坚守的底线。中美一旦冲突对抗，无论是冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害中美两国和世界各国利益。把中国定义为“最重大的地缘政治威胁”，搞针对中国的“小圈子”，效仿当年遏制前苏联那套来打压中国，通过印太战略等地缘政治来围堵中国，注定是徒劳的。

谢锋说，合作共赢是双方应当争取的目标。作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美在双多边领域存在广泛共同利益，可以合作、应该合作的事情很多，双方应努力使合作清单越拉越长，而不是越缩越短。合作要照顾彼此关切，有取有予；要互利互惠，对等平衡；要兼济天下，造福世界。

谢锋在演讲尾声时说，美国总统拜登多次向中国国家主席习近平重申，美方不寻求改变中国体制，不寻求“新冷战”，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国，无意同中国发生冲突，无意寻求同中国“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，无意阻止中国科技进步，无意围堵中国。中方重视这些表态，要求美方付诸行动、落到实处。