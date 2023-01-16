中国副外长谢锋：不能边要求别人开放边关上自身大门

中国外交部副部长谢锋不点名批评美国，一边要求别人开放，一边关上自己的大门，这种做法自相矛盾，损人不利己。

据中国央视新闻客户端报道，中国外交部副部长谢锋星期一（1月16日）在2023宏观形势年度论坛暨第四届中国智库国际影响力论坛上发表主旨演讲时，作出以上表述。

他说，推动构建人类命运共同体，要推动共同开放，为深化合作共赢创造机遇。

谢锋说，开放是共赢的，打开大门的中国和张开怀抱的世界都从中获益良多。2013年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团（G7）贡献率的总和。

他指出，开放是双向的，不能一边要求别人开放，一边关上自己的大门，这种做法自相矛盾，损人不利己。竞争应该是公平的、合理的，是你追我赶，而不是你死我活。

谢锋称，一些国家为了赢得竞争优势，动用国家机器，霸占金融、科技资源，违背市场规则和经济规律，大打关税战、贸易战、科技战、芯片战、规则战，企图压制和剥夺对方发展权利，这是不正当的，也是见不得阳光的。

他说，科学技术是人类的共同财富，不是地缘博弈工具。将科技问题政治化武器化意识形态化，人为阻断科技交流合作，最终只会造成科技进步的停滞和自我封闭落后。封上别人的门，也将堵死自己的路。西方战略界、商界、学界的有识之士对此看得越来越清楚，他们反对“脱钩断链”的声音正汇聚成越来越强大的声势。

谢锋说，近期，中国因时因势优化调整疫情防控政策，进一步打开开放大门，不仅为中国经济企稳回升铺平道路，也为世界经济复苏注入新的动能，受到国际社会的普遍欢迎。

他指出，中国在疫情严重时加强管控，一些国家要求中国开放；中国开放人员往来后，它们反而对中国无理设限。中国老百姓对此很不理解、很有意见。“这些国家到底想干什么？对于那些不顾科学事实，大搞政治操弄，对华采取歧视性措施的国家，我们开展对等反制理所当然。”