名胜世界壹号游轮3月10日起从香港出发

亚洲游轮品牌名胜世界邮轮宣布，前身为探索梦号的名胜世界壹号将在3月投入香港游轮业务。

据网媒“香港01”报道，过去一段时间公海游维持“清零”，游轮公司因防疫政策放弃香港市场。随着香港防疫措施逐步放宽，名胜世界邮轮星期一（1月16日）说，名胜世界壹号（Resorts World One）将从3月10日起投入香港游轮业务，并推出从母港香港出发的每周两晚及三晚的公海游行程。

名胜世界壹号共有13层高，排水量为7万5338吨，船上设有928间舱房，以及各种国际邮轮的豪华设施，可容纳1856名乘客。名胜世界壹号将于3月8日抵达香港。

名胜世界邮轮执行主席林国泰说，随着香港恢复与中国大陆和海外的出入境旅游，他很高兴看到名胜世界成为第一家进驻香港为母港的游轮公司，并将透过游轮业务协助香港旅游业复苏。

名胜世界邮轮总裁吴明发说，名胜世界壹号将停泊在启德邮轮码头。随着新母港启动，预料会有显著的游客增长，并为香港酒店、运输供应商和其他服务行业带来经济效益。

该公司称，曾于2022年1月至4月期间，因为云顶梦号香港航程取消而受影响的旅客，将可免费参与名胜世界壹号的海上游（同等的舱房类型、行程和天数），而且每间客房可获额外350港元（约59新元）的船上消费额。

该公司续指，优惠适用于原定从香港出发，已经付费但仍未从旅行社，或信用卡公司获得退款的受影响乘客。