中宣部副部长孙业礼兼任国新办主任

中共二十大后，中共中央宣传部高层分工调整。中国官媒的报道显示，中宣部副部长孙业礼已经兼任国务院新闻办公室（简称国新办）主任。

据中新网消息，中国文联十一届三次全委会过去周末在北京召开。中宣部副部长、国新办主任孙业礼出席会议，传达中央领导重要批示并作讲话。这是孙业礼首次以国新办主任身份亮相。

此前兼任国新办主任的时任中宣部副部长徐麟，去年6月转为兼任国家广电总局局长，同年12月再转任贵州省委书记。

公开资料显示，孙业礼现年58岁，是山东省安邱县人。他在16岁时考入北京大学历史系，先后获学士、硕士学位。硕士毕业后，孙业礼在原中央文献研究室工作近30年，历任中央文献研究室副秘书长兼《党的文献》主编、中央文献研究室室务委员兼第五编研部主任、中央文献研究室室务委员兼第六编研部主任、中央文献研究室副主任。

2018年3月机构改革后，中央文献研究室不再保留。孙业礼转岗新组建的中央党史和文献研究院工作，担任该院副院长。2021年1月，孙业礼转任中宣部副部长。

据正观新闻报道，孙业礼曾给中共中央政治局“讲课”。2019年6月24日，中共中央政治局就“牢记初心使命，推进自我革命”举行第十五次集体学习，孙业礼以中央党史和文献研究院研究员的身份就这个问题作讲解，并谈了意见和建议。

孙业礼也在去年担任中共二十大新闻发言人。

