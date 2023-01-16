中国网约车巨企滴滴出行即日起恢复新用户注册

中国网约车巨企滴滴出行星期一（1月16日）宣布，从即日起恢复新用户注册。

滴滴全球股份有限公司16日在官方微博发文，作出上述宣布。

滴滴出行说，一年多来，该公司认真配合中国国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复滴滴出行的新用户注册。后续，该公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。

路透社上星期五（13日）引述知情人士报道，中国政府最快将在下星期允许滴滴出行和其他所属的App（应用）重返国内应用商店，显示中国政府过去两年对科技企业的监管行动将告终。

2021年6月30日在美国首次公开募股（IPO）后不足几天，中国私召车巨头滴滴出行App因“严重违法违规收集使用个人信息”，被中国国家互联网信息办公室下架。之后，中国国家网信办再跟进下架包括滴滴出行和滴滴企业版等25款App。此后，滴滴一直等待有关当局批准恢复上述App的使用，包括允许新用户注册和下载上述应用。

《南华早报》上星期四（12日）引述知情人士报道，滴滴出行将在农历新年前启动新一轮裁员行动，涉及数百个工作岗位。滴滴出行上一轮裁员行动是在去年2月。