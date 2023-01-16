中国网约车巨企滴滴出行即日起恢复新用户注册

发布 / 2023年1月16日 4:21 PM

更新 / 2023年1月16日 4:38 PM

滴滴出行星期一（1月16日）宣布，从即日起恢复新用户的注册。（法新社档案照）
滴滴出行星期一（1月16日）宣布，从即日起恢复新用户的注册。（法新社档案照）

字体大小:

中国网约车巨企滴滴出行星期一（1月16日）宣布，从即日起恢复新用户注册。

滴滴全球股份有限公司16日在官方微博发文，作出上述宣布。

滴滴出行说，一年多来，该公司认真配合中国国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复滴滴出行的新用户注册。后续，该公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。

路透社上星期五（13日）引述知情人士报道，中国政府最快将在下星期允许滴滴出行和其他所属的App（应用）重返国内应用商店，显示中国政府过去两年对科技企业的监管行动将告终。

2021年6月30日在美国首次公开募股（IPO）后不足几天，中国私召车巨头滴滴出行App因“严重违法违规收集使用个人信息”，被中国国家互联网信息办公室下架。之后，中国国家网信办再跟进下架包括滴滴出行和滴滴企业版等25款App。此后，滴滴一直等待有关当局批准恢复上述App的使用，包括允许新用户注册和下载上述应用。

《南华早报》上星期四（12日）引述知情人士报道，滴滴出行将在农历新年前启动新一轮裁员行动，涉及数百个工作岗位。滴滴出行上一轮裁员行动是在去年2月。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

名人贺新岁
谁来报喜
新春好料
别错过!
你的
生肖运程
能吃是福
好料通吃
 
世界大解说
  世界大解说
 
分析时政动态
  分析时政动态
 
今天看什么
  今天看什么