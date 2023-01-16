新竹市行政处长上任仅半个月因婚外情请辞获批

台湾新竹市行政处长谢泊泓因婚外情请辞，获得市长高虹安快速批准。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，民众党主席柯文哲爱将、被新竹市长高虹安延揽担任行政处长的谢泊泓，星期一（1月16日）被媒体爆出与已婚女党工林宜萱搞婚外情，立即向高虹安和柯文哲说明，并向高虹安请辞，获准离职。

根据《镜周刊》报道，才上任半个月的谢泊泓外遇对象是模特儿出身、曾一起在民众党共事的秘书，谢泊泓在本月11日、14日和15日被拍到背着老婆与该女子在街上牵手热吻，甚至直奔新竹市府提供给局处首长的职务宿舍过夜。

关于媒体报道内容，谢泊泓说，犯错就是犯错，他没有更多回应与说法，他已第一时间向高虹安及柯文哲说明，并向高虹安提出辞呈。对于受影响的家人、友人及同事，他感到无比抱歉。

新竹巿行政处长爆婚外情辞职，新竹巿府16日上午说，巿长高虹安昨晚（15日）已接获谢泊泓辞职信并已准辞。

根据新竹市府代理机制，行政处长职务暂由副处长代理。新竹巿府发言人施淑婷说，市政不会落勾，市长就职前也有其他面试人选，会尽快安排行政处长接任者，市长室也有对接行政处各科室的管道。

由立委转战新竹市长成功的高虹安，去年12月22日上任前公布新竹市府小内阁，其中被视为民众党主席柯文哲的核心幕僚、民众党秘书处主任32岁谢泊泓担任行政处长，未料新官上任不到一个月，就被爆出婚外情。

民众党党部对此说，谢泊泓在党部任职期间，专业表现有目共睹，至于私下领域部分，事前一无所悉，这部分尊重当事人处理、面对。

民众党主席柯文哲16日下午受访仅说，每个人都要为自己的行为负责，自己的事情自己要处理好。