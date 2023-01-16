下午察：中国足坛反赌扫黑风暴持续延烧

有一段时间没有公开亮相的中国足球协会秘书长刘奕，在刚过去的星期天（1月15日）被证实已免职。

关于刘奕下课的原因，网络上有两种说法。中国资深足球媒体人冉雄飞上周五爆料称，刘奕已神秘失踪了接近三个月，一个月前突然正式辞职。但上海媒体《东方体育日报》稍后又引述不具名的足协内部人士称，刘奕离任只是正常的人事变动，并称他是在去年6月就提交辞职报告。

无论如何，自从国家男子足球队原主教练李铁去年11月被带走后，中国足坛一场大规模反赌扫黑风暴已山雨欲来。据媒体统计，涉嫌李铁案件的人数已经增加到27，其中包括记者程文莉早前透露的中超深圳队三名官员和两名球员：分别是前国脚、现深圳队主力门将张鹭、前总经理丁冬梅、现任总经理丁勇；冉雄飞早前爆料的河北华夏俱乐部原总裁李某等。他们有的被拷走，有的是被带走协助调查。

一宗李铁案揪出北方李总和南方丁总，足坛人士盛传，这与2019年的一场假球案有关。李铁被调查后，供出张鹭和另两名球员在2019年中超保级战武汉对天海时参与打假球。当年在天津天海效力的张鹭，涉嫌被李铁收买打假球。

而据著名记者李平康爆料，还有两名前国脚在知悉李铁出事后，连夜跑路出境“避风头”。李平康没有透露他们的完整姓名，只称其中一人姓秦，一人姓董，都曾经是李铁的心腹爱将。

媒体人推测，由于李铁案已经牵扯到青训、国家队、经纪公司、赞助商，涉嫌人数还会不断增加。

李铁案如何曝光

李铁案在公众面前曝光的时间点，是去年11月9日，他在参加中国足协在大连举办的教练培训班时突然被带走。

李铁的车子还停在大连的酒店停车场，本人却“人间蒸发”，也缺席了培训班的拍照合影留念，有关他“出事”的消息就不胫而走。直到了11月26日，湖北省纪监委网站证实，李铁涉嫌严重违法，正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

46岁的李铁是中国国足史上最年轻主帅，曾作为中国队队员踢进2002年世界杯，是中国男足闯入世界杯决赛圈的唯一一次。李铁2011年退役后，先后担任广州恒大和中国男足助教、河北华夏和武汉卓尔主帅，他在2017年11月担任武汉队总经理兼体育总监，2020年转任中国国家足球队主帅后，仍继续参与武汉队的管理工作，从武汉队拿工资。

根据冉雄飞的爆料，李铁是因为与武汉队出现薪资纠纷，被武汉队高层实名举报，才被调查。

而去年11月继李铁之后，张鹭、郑斌、高尧、忻峰等四名前国脚也被带走。到了12月8日，已经退休两年的前武汉市足协秘书长付翔被带走协助调查。付翔是第一个涉案的足协官员，显示当局的调查利剑已逼近足协。

进入2023年以后，有更多相关人员被捕或接受调查。

据凤凰网风财讯报道，恒大集团原执行总裁柯鹏在今年1月6日被警方带走调查。报道称，柯鹏是在恒大集团深圳的旧城改造项目中涉嫌违法违纪。但坊间传闻，柯鹏和李铁曾经共事，李铁2012年至2017年曾在恒大担任体能教练；柯鹏在2015年上任广州恒大俱乐部董事长，是李铁的顶头上司，柯鹏被带走或许和足球黑幕有关。

中国国家体育总局政法司副司长胡光宇1月9日也因涉嫌严重违纪违法接受调查。至于是否牵涉到李铁案，还有待确定。

足协主席陈戌源是否被牵连引关注

中国足协是在星期天（1月15日），足协杯决赛前夕在苏州召开执委会会议时，宣布秘书长刘奕被免职。值得注意的是，中国足协国管部部长、常务副秘书长陈永亮也没有在会议上现身。

冉雄飞披露的细节称，陈永亮是被几个纪检李铁专案组工作人员在会议前，从会场上“公开”带走协助调查。冉雄飞推论，陈永亮出事除了与李铁四年“合同门”有关，和他主管中国足协裁判工作应该也有直接联系。

在李铁案发酵的过程中，中国足协主席陈戌源一直是舆论关注的对象，许多球迷猜测陈戌源可能是李铁背后的“大鱼”。不过，陈戌源出席并主持15日在苏州举行的足协执委会会议，显示他仍然是安全。根据冉雄飞爆料，陈戌源虽然身为主席，实际上没有实权，一直处于被架空的状态，这可能是他至今“平安”的原因。

中国足球的未来

李铁是首名被查中国男足主教练。对此，北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水11月接受中新社采访时分析，中国足球领域的腐败问题，同赞助商、市场开发等密切相关，一些利益集团的推波助澜，导致足球发展偏离体育初衷。

庄德水特别指出，对于中国足球界和中国球迷来说，始于2009年的“反赌扫黑”风暴令人记忆犹新，对体育领域反腐败具有重要意义和价值。李铁被查，或将开启中国足坛新一轮“反腐风暴”，“希望能通过反腐败的方式为中国足球发展营造良好生态环境”。

2002年带领男足闯入世界杯的前队长马明宇最近受访时则强调，中国足球应该把基础搞好，所谓的基础，包括搭建良好管理体系。

他说：“俱乐部的管理体系、足协的管理体系……最近李铁的事情，这也是漏洞，我觉得这些都是需要梳理的。只有把这些体系梳理好了，才可能有好的结果。我觉得很多方面现在真是需要痛定思痛地反思了，好好重新做吧。”

马明宇一句“好好重新做吧”——六个字说起来简单，但弊端缠身的中国男足要从何“重新”，如何“好好”，又能否痛定思痛？问题根源大家都看得到，反赌扫黑也不是第一次了，这一次“拿铁”，会不会带来真正的不同，各方都在检视。