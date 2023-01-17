美媒：布林肯2月5日访华

知情人士透露，美国国务卿布林肯将于2月5日至6日访问中国，届时将在北京与中国新任外交部长秦刚会面。

美国政治新闻网Politico星期一（1月16日）引述熟悉布林肯出访计划的驻华府外交官报道上述消息。

据报道，布林肯这趟中国行，是为跟进美中两国元首拜登和习近平去年11月在印度尼西亚峇厘岛会晤，当时美国总统拜登在美中关系恶化之际，誓言要与北京“保持沟通管道畅通”。

美国对台湾和经贸问题所采取的措施，以及对北京人权纪录的关切，导致美中关系日益针锋相对。布林肯此时访华将测试拜习会是否为改善两国关系发挥积极作用。

美国前副助理国务卿谢淑丽（Susan Shirk）受访时说：“有时美中关系必须变得极度坏，两国政府才能投入更多精力改善关系”。

也是加州大学圣迭戈分校全球政策与策略学院21世纪中国中心主席的谢淑丽说，布林肯的北京行将体现刚翻转防疫措施的中国，是否愿意调整其他外交和国内政策，以降低这些政策给中国带来的成本。

美国国务院和中国政府均未公布布林肯访华的行程细节。中国驻美国大使馆也未回应置评请求。

不过，美国国务院发言人普莱斯上月曾说，俄乌战争将列入布林肯访华的会谈议题。

布林肯也将可能推动解除双边高层联系的禁令。去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台，引发北京强烈不满，采取反制措施，除围台军演外，还暂停反毒合作和军事对话等双边高层沟通管道。