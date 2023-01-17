港国泰空服员工会取消18日集会 19日起按章工作

因应资方无法工会要求在星期二（1月17日）开会，香港国泰航空公司空中服务员工会决定从星期四（19日）起发动按章工作（Work-To-Rule）运动。原定星期三（18日）举行的争取待遇集会则取消。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港国泰航空公司空中服务员工会不满资方编更安排，多次向资方表达改善编更、增加薪资、改善薪酬等诉求，并拟在星期三（18日）在国泰城外举行公众集会，但仍等候警方发出不反对通知书。

警方回复确认，在1月11日收到一份团体申请，正处理有关通知。警方续称，在处理每起公众活动通知时，均会作出独立风险评估。

香港国泰航空公司空中服务员工会17日发声明说，国泰拒绝让工会在国泰城外集会，以致无法取得警方的不反对通知书，工会为保障会员安全，迫于无奈取消有关集会。不过，工会称，星期四（19日）起按章工作，并指明白行动预料将对航班造成一定影响，为此致歉。

香港国泰航空公司空中服务员工会星期一（16日）晚在脸书发文称，遗憾地通知会员，资方无法应工会要求在星期二（17日）开会。很多问题在去年已与资方讨论过，但未达成共识，因此正式宣布由星期四（19日）起开始“按章工作（Work-To-Rule）”行动。工会也特别提醒，航班安全是首要原则，即使按章工作，也没有改变。

根据按章工作内容，工会要求员工不要接受公司要求，在休息日工作或加班，也要确保身体没有任何问题才出勤。工会称明白行动或会对员工有影响，希望员工能体谅，不要分化。

国泰航空未就工会拟举行公众集会作回应，仅称保证航班服务将继续运作如常，有信心机舱服务员同事会保持专业，紧守工作岗位。

国泰续称，一直与机舱服务员直接沟通，会继续聆听他们的反馈并积极回应，并称其中大部分备受关注的编更安排已适时在1月份的值勤更表得到解决，而在1月份所作出的调整，将持续生效至2月及往后月份。

国泰在回复中附上参考资料，指2月份值勤更表有多项调整，包括更平均分配外站逗留及即日来回的执勤模式给予机舱服务员、避免安排过于密集的执勤航班，续指随着2月份中长途航班的班次有所增加，执勤模式编排将继续得已改善，如于印度航班增加外站逗留执勤模式，减少即日来回的执勤模式。

国泰说，相信随着航班班次有所增加，i在外站过夜逗留的编排也会逐步改善，而在若干航班上额外增加机舱服务员执勤的临时措施也会适时作出调整。

国泰也解释复常过程中面对种种限制，值勤更表编排难以即时尽善尽美，但承诺会尽力持续改善，并已成立值勤更表工作小组，欢迎员工提供反馈和建议，或加入小组。

至于薪酬待遇，国泰称会定期检讨，在2023年也已向所有合资格员工加薪3.3%及派发相当于一个月薪酬的特惠金。国泰还说，基本薪金只属机舱服务员工资的一部分，相信随运力增加，薪酬待遇也会增加。自2022年7月，国泰招聘超过1800名新员工，足以证明他们的薪酬待遇极具竞争力。