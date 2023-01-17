中国大陆学者：台独路线不改 大陆不可能与赖清德打交道

自称“务实台独工作者”的赖清德当选民进党主席，多次抛出以“和平保台”取代“抗中保台”，被外界视为民进党有意调整两岸论述。上海东亚研究所助理所长包承柯星期一（1月16日）直言，不管口号再怎么改，如果赖清德的台独路线不改，中国大陆就绝不可能与他打交道，两岸之间就不可能有和平可言。

据台湾《中国时报》星期二（17日）报道，包承柯说，中国大陆的对台政策非常明确，对台独分裂势力不会有一丝一毫的容忍空间，如果赖清德不放弃台独，未来两岸关系只会愈来愈复杂。

他指出，赖清德现在既然已当选民进党主席，就看看他会否删除台独党纲，如果他还是坚持台独宣誓，中国大陆肯定不会和他往来，未来两岸冲突也将明显增加。

另据《环球时报》报道，厦门大学台湾研究院讲座教授郑剑15日受访时说，赖清德根深柢固的台独分裂立场恐怕很难发生180度大转弯，“有一个很简单的检验方式，就是只要问问他会不会承认一个中国原则，会不会承认九二共识”。

郑剑强调，未来民进党两岸政策在赖清德主控期间很难发生结构性变化。赖清德能否抑制住他时有出格表现的“台独冒险”战略冲动，真正为台湾民众求和平、求发展、求稳定的意愿着想，不但关乎他个人的政治前途和历史审判，更关乎他所在政党，民进党认清大势才有出路。

此外，中国大陆国台办发言人马晓光上星期三（11日）在今年首场记者会上说，大陆将积极推动两岸关系和平发展、融合发展。践行以人民为中心的发展思想，始终尊重、关爱、造福台湾同胞，不断完善增进台湾同胞福祉的制度和政策。

他还说，“台独”分裂活动和外部势力干涉是当前台海形势紧张动荡的根源，严重危害中华民族根本利益和台湾同胞切身利益。大陆将采取系列有力措施，坚决粉碎各种形式的谋“独”挑衅和外来干涉图谋，进一步掌握了实现祖国完全统一的战略主动，进一步巩固了国际社会坚持一个中国的格局。“倚外谋独”、“以台制华”不得人心，注定失败。求和平、求稳定、求发展的台湾主流民意更加彰显。