中国去年人口逾60年来首次出现负增长

中国2022年人口减少85万，自1962年以来首次负增长。中国国家统计局局长康义回应中国去年人口首次出现负增长的提问时说，新出生人口减少，加上人口老龄化，导致人口出现负增长。

中国国家统计局星期二（1月17日）发布的数据显示，2022年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。

中国国家统计局局长康义17日上午在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，介绍了2022年国民经济运行情况，通报上述数据。

据他介绍，中国全年出生人口956万人，人口出生率为6.77%；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37%；人口自然增长率为-0.60%。

从性别构成看，男性人口72206万人，女性人口68969万人，总人口性别比为104.69（以女性为100）。

从年龄构成看，16至59岁的劳动年龄人口87556万人，占全国人口的比重为62.0%；60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9%。

从城乡构成看，城镇常住人口92071万人，比上年末增加646万人；乡村常住人口49104万人，减少731万人；城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为65.22%，比上年末提高0.50个百分点。

据澎湃新闻报道，中国国家统计局局长康义在国新办举行的新闻发布会上说，人口负增长是经济社会发展到一定阶段以后的结果，很多国家也都在走这个路。2022年中国人口减少85万人，主要还是由于新出生人口在减少，与生育意愿下降、婚育时间推迟等有关系，也与育龄妇女人口的减少也有关系，这些因素导致了新出生人口减少。出生人口减少，再加上人口老龄化，导致了人口负增长。

至于人口负增长的趋势会否延续？康义说，这个趋势应该是成立的，但并不用太急着担心这个问题。人口最主要的问题在于人口总量、人口结构与产业体系是否相匹配。

他说：“当前中国劳动力总体上还是供大于求的，并不是说人口总量减少，人口红利就没了。中国的劳动力素质还在提高，人均受教育水平已经接近11年了，和中国整个产业相匹配，这就是一个好的劳动力供给状况。”

据第一财经梳理发现，这是中国人口自1962年以来首次负增长。

另据法新社报道，中国人口上次出现负增长是在1960年，因为大跃进造成的严重饥荒时期。

早在2021年4月，英国《金融时报》报道，指中国人口将出现60年来的首次负增长。因为1950年代大跃进造成的严重饥荒，导致数以千万计的民众死亡。

中国国家统计局新闻办同年4月29日在官网发布声明，据了解，2020年，中国人口继续保持增长，具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。

中国第七次全国人口普查公报在2021年5月发布，时任中国国家统计局局长宁吉喆通报，全国人口共141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据）的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明，中国人口10年来继续保持低速增长态势。