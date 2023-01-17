李家超：望最迟明年完成基本法23条立法

香港特首李家超说，香港特区政府希望最迟在明年完成基本法23条立法的工作。

香港《商报》星期二（1月17日）刊登李家超的专访内容。李家超谈到未来的工作规划时说，他已要求香港保安局草拟基本法23条立法的第二稿，尤其针对间谍活动、伪装组织，以及新媒体新科技等手段，“希望在今年，最迟在下年可以完成整个工作” 。

他说，《香港国安法》有三个目标，包括防范、制止和惩治，现在的手段主要在于制止和惩治，但“我更重视的是防范”，有好的防范措施，对想危害香港的外国势力可以起到阻吓作用。

李家超称，有很多外国代理人的组织在香港用其他名称伪装，包括用某个机构，所谓研讨会，但其实就是伪装组织，部份在被控告后自行关闭。他期望建立更好的“防火墙”，阻止这些组织来香港。

他透露，23条立法在较早期已有一个方案，但经历 “黑暴”外国势力不断尝试插手、干预香港事务后，他就觉得要稳妥防范，要真真正正想到最极端的情况，所以要求保安局做第二稿。他指出，第一稿已照顾到各种保安情况，第二稿重要的是，针对间谍活动虚无缥缈手段产生的风险，要有足够的防御措施。至于会否再有第三稿，要视乎第二稿的具体内容，有没有充分的防范风险能力。

针对近日香港与中国大陆实现首阶段通关，李家超认为，第一阶段的开放安全、有序、畅顺，符合预期，自己也很心急希望可尽早开启第二阶段，港府、北京中央以及广东省每天都保持密切接触，考虑各界提的意见，希望最后能符合市民要求。

他指自己的责任除照顾700万市民，也要考虑对国际和中国大陆的责任，短期而言要看各项数据，包括香港的医疗体系是否能承受，“全面复常永远是我的目标。当然希望没有防疫措施，包括口罩令……2023年我的目标是希望全部所有限制都没了。”

谈到全面复常时间表时，李家超说，希望现在的染疫者死亡数字尽快下降。如果一切朝正面发展，再克服冬季可能出现的上呼吸道感染高风险期，当局会再看措施怎样调整。“我希望2023年第一季解决所有问题，对此也有信心。”

另外，李家超还透露，今年2月份港府有一个大计划，在大陆和外国广泛宣传本港，自己会和政府团队、官员去不同地方，说好香港故事。被问到会首先到国外哪个地区时，李家超相信是中东。“2月可能会去中东，财政司司长都曾去过那里，有一些工作已经开展。”