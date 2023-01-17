中国著名武术家于海去世 曾出演《少林寺》昙宗大师

曾在《少林寺》中扮演昙宗大师并担任武术指导的中国著名武术家、演员于海去世，享年81岁。

据《新京报》报道，多个媒体证实，于海于星期一（1月16日）逝世，享年81岁。曾与于海合作过多部影片的中国知名演员吴京也于星期二（17日）凌晨在微博发文悼念。

公开资料显示，1942年7月出生于山东省烟台市，1954年拜七星螳螂拳大师林景山先生为师，始习武之路，成为七星螳螂拳第六代传人。

于海16岁时参加全国武术比赛，以优异成绩被山东体校录取，并代表山东省队夺下多个冠军；1964年后，他还多次任中国武术代表团教练和队长，出访过美国、法国、土耳其等三十多个国家。

于海1982年开始演艺事业，出演由张鑫炎导演执导的电影《少林寺》，在片中饰演李连杰角色的师傅昙宗大师，并兼任影片的动作武术指导，开始为人熟知。《少林寺》在当年创下破亿元（人民币，约2000万新元）的票房神话后，于海和李连杰又合作了少林寺系列电影《少林小子》《南北少林》，以及之后的《太极张三丰》。

于海在1998年中国武协四十年大庆上，被授予"中国武术明星"荣誉称号。1999年，他与吴京合作出演武打电视剧《新少林寺》，再次饰演“一代宗师”昙宗 。同年也与吴京合作主演电视剧《太极宗师》，在剧中饰演陈氏太极拳掌门人陈正英。

于海2011年与刘德华、谢霆锋、成龙、吴京等合作了了电影《新少林寺》，2013年合作好莱坞巨星基努里维斯拍摄了《太极侠》，2021年和王宝强、吴孟达合作拍摄《少林寺之得宝传奇》。直到去年，于海仍有新作问世，参演了电视剧《二龙湖爱情故事之2021》，电影《张三丰》和《依兰爱情故事》。

