受日本限令影响 港国泰航空取消2月50趟往返日本航班

香港国泰航空星期一（1月16日）深夜公布，由于日本政府对每家航空公司从香港飞往日本的航班数量实施限制，国泰航空将取消2月50趟往返日本航班。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，国泰航空在新闻稿中说，遵守最新旅游限制，国泰须减少2月的日本航次，涉及2月3日至16日部分航班，涉及东京成田国际机场、大阪关西国际机场、名古屋中部国际机场和福冈机场等航班。公司对于受航班取消影响的顾客深感抱歉，已开始为所有受影响的顾客重新预订其他航班，顾客将收到载有新航班详情的电邮，也可以在自助订位管理服务查阅相关资讯。

国泰航空说，顾客需确保已提供最新的联络方式。若直接透过国泰航空订票，可透过电邮的连结重新预订或办理退款；若透过第三方或旅行社订票，需直接联络旅行社安排更改。国泰提醒顾客现阶段毋须致电顾客服务团队查询，强调会继续尽力维持航班服务运作，衷心感谢顾客的体谅与支持。

此前，香港快运（HK Express）16日下午也公告，由于日本当局限制航空公司营运由香港飞前日本的航班班次，取消2月1日至16日部分往返日本的航班，包括香港往日本冲绳机场、大阪关西机场、东京羽田机场、及东京成田机场的多个航班。受影响的旅客将收到电子邮件和短讯通知，可获安排更改出发日期／时间、或全额退款。