世卫组织建议中国监测冠病超额死亡

世界卫生组织建议中国监测源自冠病的超额死亡，以更全面地了解中国冠病病例激增带来的影响。

据路透社报道，世卫组织星期一（1月16日）在一份声明中就中国疫情说，“世卫组织建议监测超额死亡，这使我们能够更全面地了解冠病疫情产生的影响”。“在卫生系统受重负情况下的病例激增之际，这一点尤其重要。”

世卫组织称，在世卫组织总干事谭德塞上周末与中国国家卫生与健康委员会主任马晓伟通话后，还没有与中国官员定下下一次会议的固定时间，但世卫组织将继续与中国合作，提供建议和支持。

在批评北京没有透明地公布中国当地暴发的疫情规模后，世卫组织上星期六说，中国当局已提供了有关医院死亡病例和门诊护理的信息，以便更好地了解情况。

中国政府上星期六公布，自去年12月8日至今年1月12日，中国医院共出现超过5万9000起在院死亡病例；中国国家卫健委称，目前住院的冠病重症患者人数已呈现缓慢下降趋势，但仍处于高位。

乔治城大学法学院的教授戈斯汀（Lawrence Gostin）说，中国之所以决定披露更多数据，这是因为受到“世卫组织的催促”。他认为，获得更准确的死亡人数固然令人振奋，但更重要的是获得在中国流行的病毒的完整基因序列数据（GSD），这才是真正全球关注的问题。