中国国家统计局：2023年经济一定会整体好转

中国2022年全年经济增长3%，远低于5.5％左右的官方目标。针对今年的经济前景，中国国家统计局局长康义说，2023年中国经济一定会整体好转。

康义星期二（1月17日）在2022年国民经济运行情况新闻发布会上，针对2023年经济目标、经济前景展望的提问说，尽管外部环境复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固，但中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好基本面没有改变，资源要素条件也可以支撑。

康义列举的具体优势条件，包括中国长期积累的物质基础雄厚，产业组织能力和产业链韧性强，基础设施比较完善，面对外部风险挑战拥有有利条件，以及中国14多亿人口带来的超大规模国内市场是推动经济复苏好转的强大引擎等。、

他还提到，中国新动能支撑作用进一步增强，坚持深化改革开放红利持续释放，宏观调控经验丰富、物价总体处在稳定可控状态等都是2023年经济发展好转的有利条件。

康义还说，随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，中国经济增长内生动力将不断积聚增强。

他指出，首都北京已经出现了出行交通拥堵的复工复产状态，国内航班已经恢复到2019年的八成以上，生活秩序恢复将给2023年的经济增长创造更好的条件。