蔡英文见美参议员：望建立更全面经贸伙伴关系

台湾总统蔡英文星期二（1月17日）会见来访的美参议员杨恩（Toddy Young）时表示，她很关注数字贸易跟数字转型议题，相信台湾和美国能够在台美21世纪贸易协议的机制下持续推动合作，建立更全面的经贸伙伴关系。

综合台湾《联合报》和中央社等报道，来自印第安纳州的美国共和党籍联邦参议员杨恩星期一（1月16日）晚率团抵达台北，对台湾展开为期三天的友好访问。杨恩一行抵达桃园国际机场时，受到台湾外交部北美司司长徐佑典接机欢迎。

蔡英文致辞时说，面对威权主义扩张以及后疫情时代的经济挑战，希望台湾持续发挥半导体产业的能量，跟理念相近的伙伴一起建构民主晶片的永续产业链，这也有助于台、美以及全球经济持续繁荣发展。

蔡英文表示，期待在杨恩的支持下，台湾跟美国可以尽速签署避免双重课税协定，为双方的产业和人才交流创造更多的利基。

她提到，杨恩很关注数字贸易跟数字转型议题，这几天，台美21世纪贸易倡议举行了新一回合的谈判，相信台湾跟美国能够在这个机制底下持续推动在数字贸易等领域的合作，建立更全面的经贸伙伴关系。

杨恩致辞时则说，台美之间有许多共享价值及共享利益，这在商业层面也是显而易见，印地安纳州和台湾联发科有非常深入的合作，美国的普渡大学也提供学生半导体相关学位。这次到台湾希望学习、了解如何生产更多晶片，创造更多机会以及打造更多台美之间的连结，当然也希望可以和其他国家一起合作，为更多人创造利益。

台湾总统府发言人张惇涵星期一说，杨恩是美国参议院外交委员会“近东、南亚、中亚暨反恐”小组共和党首席议员，不仅多次在国际场域为台湾发声，去年也在参议院连署支持台湾参与“印太经济架构（IPEF）”联名函，是美国国会重要的挺台力量。

张惇涵称，此行为杨恩上任后首度访问台湾，也是美国新一届国会开议后，首位访台的国会议员，充分展现对台湾的重视与友谊。期盼透过此次交流，让台美经贸合作关系更为紧密坚实，并共同深化各项领域的合作伙伴关系。

美国在台协会（AIT）星期一晚间也发布新闻稿称，杨恩此行为参议员出访印太地区的一环，将与台湾资深领袖以及私部门代表会面，讨论美台关系、区域安全、贸易与投资、全球供应链，以及其他与双方利益相关的重要议题。

台湾外交部也透过新闻稿称，杨恩访台期间除了会晤蔡英文总统外，还将分别拜会台湾国家安全会议秘书长顾立雄和经济部政务次长陈正祺，并接受外交部长吴钊燮的款宴。

在杨恩率团访台期间，一个由美国贸易代表办公室主管中国事务的助理贸易代表特里·麦卡廷（Terry McCartin）率领的代表团正在台北与台湾贸易官员举行一轮历时四天的贸易谈判，就华盛顿与台北去年启动的《美台21世纪贸易倡议》所提出的目标寻求共识，甚至期盼在本轮谈判中就达成“早期收获”的协议。