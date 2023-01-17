陆制螺蛳粉包装现统战字眼 台经济部称从未开放进口

有厂商自中国大陆进口螺蛳粉食品，被发现包装上出现统战字眼。台湾经济部星期一（1月16日）说，台湾目前尚未开放陆制螺蛳粉食品进口，坊间贩售螺蛳粉的业者已涉违反有关法令，现已要求各大通路依法下架。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，有台南市议员爆料称，由台南代理商代理的大陆螺蛳粉食品近期进口台湾，包装上出现“你是中国人，我也是中国人，四舍五入一下，你就是我的人”的等统战字眼。

台湾经济部贸易局说，依现行规定，大陆制粉条类产品，例如中式面条、宽平面条、米粉条等均不准进口。经济部已召开跨部会协调，讨论有关市售螺蛳粉查处事宜，并已要求所有实体通路及电商平台立即下架；海关也将同步加强稽查，追查不法进口来源。

台经济部贸易局称，海关查获陆制螺蛳粉食品，如有涉及私运或虚报，均依海关缉私条例规定裁罚，没入货品及处以罚锾，并将进口人移由贸易局依两岸条例处以停权两个月至一年，严重者可废止厂商登记资格。

台经济部呼吁，厂商及民众应提高国安和食安意识，切勿进口未开放食品，进口大陆货品前，应先至贸易局网站或直接洽询贸易局，查明该项货品是否准许进口，以免触法。

台湾经济部长王美花星期二（17日）说，本来就没有准许进口，现在市面上看到的螺蛳粉不是走私就是虚报，不管是实体通路或是电商都会要求下架。

在被追问是否因为统战标语？对此，王美花说，这个本来就是走私或是虚报的东西，就要处理。目前不清楚数量多少，最近发现市面上有商品，一定会去查。