普华永道因意见分歧辞任恒大集团审计师

中国恒大说，普华永道星期一（1月16日）辞任该集团审计师。此消息对深陷中国房地产危机的恒大来说，无疑雪上加霜。

中国恒大16日发布公告宣布更换审计师。恒大说，公司的债务重组工作正在积极地推进，完成2021年审计财务报表尤其重要及关键。由于普华永道就集团持续经营编制基础及相关披露影响的评估，资产的减值评估和或有事项要求额外的审计工作及程序，双方对工作范围及时间表未能达成一致，董事会认为，委聘另一家审计机构在切实可行的情况下尽快推进完成审核工作，符合公司及其持份者的最佳利益。因此，董事会建议普华永道辞任公司审计机构。

据彭博社报道，普华永道在辞任函中指出，未收到与审计2021年度合并财务报表相关的重大事项的若干资料，其中包括现金流预测，集团开发中物业及竣工物业的可变现净值，集团合并财务报表及部分附属公司的个别财务报表。

普华永道说，由于未收到审计所需的信息，未能就完成审计所需的时间提供合理预估，也无法确定后续工作的范围。

中国恒大在一年多前发生债务违约，其为与债权人达成解决方案所做出的努力受到外界密切关注。该公司的债务重组将是中国有史以来规模最大的债务重组之一，对规模58万亿美元（76万亿新元）的中国金融体系有着广泛影响。

根据公告，恒大董事会决定委任上会柏诚为新核数师，直至公司下一届股东周年大会结束为止。

普华永道发言人对此事不予置评。恒大和上会柏诚的代表暂未回复置评请求。