港财政司长达沃斯论坛会晤多名政商领袖

香港财政司司长陈茂波当地时间1月16日在瑞士达沃斯出席世界经济论坛2023年会期间，与多名与政商界领袖会面，向他们介绍香港复常的最新情况和发展机遇。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，陈茂波与泰国财政部长阿尔康会面，双方就最新的环球经济和金融形势交换意见，并探讨进一步加强两地在金融方面的合作。

陈茂波说，香港的金融巿场既深且阔，与中国大陆巿场互联互通的渠道不断扩大和深度发展，同时汇聚了国际和大陆资本。

陈茂波欢迎泰国企业积极利用香港高效的筹融资平台，为大型基建或其他项目融资。

陈茂波也与沙特阿拉伯财政部长阿尔加丹会面。陈茂波介绍了香港最新的发展方向和前景，并指香港作为国际金融中心，能够助力中东地区国家实现投资多元化及风险管理，双方在不同的领域有很大的合作空间。

陈茂波也跟国际私募基金公司及跨国企业的高层人员会面，包括基金公司殷拓集团（EQT AB）管理合伙人布伦纳基、Vista Equity Partners创办人兼主席史密斯等，就资本市场发展、人才培训、粤港澳大湾区的发展机遇等议题交换意见。

陈茂波16日傍晚出席世界经济论坛欢迎晚会。他当地时间17日继续达沃斯的访问行程，并参与世界经济论坛年会。