台民调：蔡英文声望跌至2020年1月连任来新低

台湾民意基金会公布的最新民调显示，总统蔡英文的声望跌至2020年1月连任以来的新低。

据台湾《联合报》报道，台湾民意基金会星期二（1月17日）公布的最新民调显示，针对蔡英文处理“国家”大事的方式，仅39.2%民众表赞同，49.3%不赞同，其中有20.9%一点也不赞同。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，这是2020年1月总统大选以来的新低记录，蔡英文任内的第三次执政困境已经成形。

游盈隆指出，这是2022年“九合一”地方选举挫败的后续效应，重要政策与人事安排的处理不得民心，如内阁迟迟未总辞与国安局长去留，致使蔡英文个人声望仍在低档徘徊。

游盈隆说，选后第二个月，蔡英文的声望虽略升1.7个百分点，但台湾民众对蔡领导“国家”方式不赞同率升高2.9个百分点，创下45个月来不赞同率的最高记录；严格说来，蔡英文整体社会支持状况并没有改善，即使选后痛下决心让兵役延长政策。

游盈隆说，2016年5月蔡英文执政以来，第一次执政困境长达九个月，从2016年11月到2017年8月；第二次长达18个月，从2017年11月到2019年5月。 第三次执政困境从2022年12月开始，从各种迹象看，可能会持续好一阵子，而这很可能对民进党2024年总统与立委选情产生极为不利的冲击。

游盈隆指出，从争取民心或民意支持的角度看，蔡英文眼前至少有三大难题，第一是苏内阁总辞后的内阁改组，蔡英文的政治风格与习性，可能只愿进行小幅或微幅改组，造成和社会主流民意必然的对撞。

游盈隆说，其次是，解决台湾经济问题，最后改善两岸关系。当大多数人民开始质疑蔡英文的两岸路线与政策时，这是直接挑战蔡英文的领导权威，蔡英文须如何形成社会共识、迅速面对并有效解决已经是当务之急。

本次调查访问期间是2023年1月9日至11日，以全台为范围的20岁以上成年人，抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样，有效样本1085人，抽样误差在95%的信心水准下约正负2.98个百分点；依内政部最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。