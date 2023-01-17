鸿海任命新iPhone组装业务负责人

台湾鸿海已经指派蒋集恒（Michael Chiang）为iPhone组装业务的新负责人，凸显出供应链受冠病疫情冲击一年后，公司正尝试透过任命新一代领导主管来应付后疫情时代的环境。

据彭博社引述知情人士报道，蒋集恒的新职务在星期天（1月15日）鸿海举办尾牙时首次披露，最近才升任A事业群总经理的蒋集恒将接替长期以来负责iPhone组装部门的领导人王诚阳。

知情人士称，此次人事调动后，王诚阳将退居二线，专注于董事会的工作。不过，消息人士说，去年夏季升任鸿海董事的王城阳被调离iPhone职务，与富士康去年因冠病疫情遭遇的生产受扰事件并无关联。

其中一名消息人士称，蒋集恒是鸿海资深主管，负责协助公司达到苹果所要求的高标准。据蒋集恒领英资料，他在1999年加入富士康，拥有加州克莱蒙研究大学人力资源发展硕士学位。

知情人士说，当鸿海旗下富士康郑州厂去年底遭遇前所未有的员工抗议事件时，蒋集恒在与当地政府沟通、确保满足苹果要求的方面扮演了关键角色。

报道称，这次的人事案凸显出鸿海近年努力培养较年轻的主管群，协助该公司应付中美长期的紧张关系、将制造基地分散至中国大陆以外，并且力挡立讯精密等大陆竞争者。

去年，鸿海在富士康的郑州厂多次因为冠病疫情和大陆的疫情防控措施，而面临生产线中断。去年10月，一大批富士康工人因不满疫情管控措施出走；两个月后，再有一大批工人因不满公司突然改变奖金政策和应对疫情的措施，而举行大规模抗议。这两起事件都让苹果公司在大陆的iPhone生产线受到巨大冲击，促使苹果寻求进一步将生产线分散至不同地方，鸿海在印度也可能面临新的竞争同行。

蒋集恒在2021年受访时曾说，他去过印度三次，协助鸿海在印度建立制造基地。他说：“我们在印度面临的最大挑战是包括种姓制度在内的文化冲击。这对我们而言是全新的问题。”他当时还透露iPhone组装的一些细节。

蒋集恒说：“对大陆的安卓手机而言，每条产线只需要指派100名员工，但iPhone（的产线）却需要1200人。”这凸显了苹果要求的严格程度。