中国小鹏汽车即日起调降车价

中国电动汽车制造商小鹏汽车宣布，从即日起调降部分车款的售价。

小鹏汽车星期二（1月17日）在官方微信账号公告，从即日起开启新春售价。

根据公告，为了向喜爱只能汽车的用户提供更佳的车型选择，借此新春佳节之际，自2023年1月17日下午2时起，小鹏汽车将启动G3i/P5/P7的新年新价格体系。同时，对于本公告发布前一年内订购G3i/P5/P7的首任车主，将同步给予新春回馈。

据华尔街见闻报道，小鹏汽车官宣将调整售价，整体降幅介于2万元至3.6万元人民币（下同，约3907至7034新元）。

报道称，小鹏G3i售价从16.89万至20.19万元人民币降至14.89万至17.69万元人民币。小鹏P5售价从17.99万至22.59万元人民币降至15.69万至20.29万元人民币。小鹏P7售价从23.99万至28.59万元人民币降至20.99万至24.99万元人民币。

另据雅虎财经报道，中国汽车制造商赛力斯从上星期五 (13日) 起，将其AITO问界电动汽车的起步价下调3万元人民币。问界系列由重庆汽车制造商与中国科技巨头华为共同开发，此次降价是一次新年感恩回馈。

1月6日，特斯拉调降了Model 3和Model Y 汽车的售价，幅度约 6%至13.5%。特斯拉宣布降价后，AITO是首个跟进的中国电动车品牌。