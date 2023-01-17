港府委任郑志刚为文化艺术盛事委员会主席

香港特区政府委任郑志刚为文化艺术盛事委员会主席。郑志刚期望透过将世界级盛事引入香港振兴香港疫后经济。

据香港《星岛日报》报道，香港文化体育及旅游局星期二（1月17日）公布上述任命，同时也委任陈李蔼伦为副主席。盛事委员会的任期为两年，由今年2月1日至2025年1月31日。

新世界发展行政总裁郑志刚回应时表示，非常荣幸获委任为文化艺术盛事委员会主席，希望以“创新、贴地、可持续”三大方向，与各界一起引入更多世界级文艺盛事落户香港，并邀请香港演艺文化及创意产业界参与。相关盛事不只是一次性，而是演化为年度盛事，进一步打造香港成为国际文艺都会，促进中外文化双向交流及香港文化产业发展。

郑志刚称，随着国际交流逐渐回复正常，委员会期盼尽快展开工作，确定目标，短期内落实首项盛事落户香港，借此振兴疫后香港经济。他强调，委员将不会只是开会，而是“落手落脚”工作，务求引入世界级盛事，当中包括在国际文艺界享负盛名的活动，以及一些从未在香港举办或近年从香港转到其他地方举办的盛事活动等，借此振兴香港疫后经济。

香港文化体育及旅游局当天也公布新委任的盛事委员会成员，包括欧楚筠、邱咏筠、吴培燊、吴瑞云（吴雨）、伍婉婷、杨国樑以及严志明。

香港特首李家超在去年发表的《施政报告》中提出，成立“文化艺术盛事基金”，并参考由包括业内人士组成的“文化艺术盛事委员会”的意见，争取更多文化艺术盛事落户香港，强化香港成为中外文化艺术交流中心。