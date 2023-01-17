白宫前国安顾问：不存在“硅盾” 北京觊觎台湾半导体制造能力

近期访台的前美国副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）认为，台海两岸关系中并不存在所谓的“硅盾”（Silicon Shield）概念，反而会让中国大陆更想得到台湾的半导体制造能力。

据台湾《自由时报》报道，现为美国智库保卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）中国项目主席的博明星期二（1月17日）在线上记者会回应媒体提问时，谈及他对台积电赴美设厂的脉络，以及他对“硅盾”的看法。

“硅盾”这一概念最早由澳大利亚记者艾迪在2001年提出，台积电董事长刘德音2021年也将半导体产业形容为台湾的“硅盾”，即世界各国都需要台湾高科技产业的支持，没有人希望台湾发生战争。

博明则认为，相信“硅盾”的存在是一种自欺欺人，如果大陆攻打台湾，必然会摧毁台湾的半导体制造业，而即使设备未被破坏，届时也将无法良好运作。他认为，“台湾在半导体产业的龙头地位正是北京认为该攻打台湾的原因之一。”

博明认为，中国大陆希望在先进半导体领域取得主导地位，而美国跨党派的共识是不希望中国大陆获得这样的影响力，拜登政府实施的出口管制，也是在试图阻止北京实现这样的战略野心。他指出，美台半导体产业关系密切，台积电赴美设厂，能更深入地结合产业合作，进一步遏制中国大陆在这一领域的发展。

博明重申，美国和台湾要做的是不惜一切代价阻止台海战争，并让中国大陆意识到即使攻打台湾，其他国家也不会让大陆在半导体领域获得主导地位，“抹杀那些北京对夺取台湾半导体制造能力的痴心妄想（delusional thinking）。”

博明此前与家人一起到台湾旅游数周，期间也在上星期四（1月12日）与台湾前参谋总长李喜明就台海危机问题在台湾政治大学社科学院举行了政策论坛。