五个月661艘大陆军舰绕台 台智库吁采多重拒止战略

台湾国防部统计显示，去年8月至12月多达661艘次大陆军舰绕台，台国防部智库国防安全研究院近期发布报告称，大陆军舰绕航已压缩台湾可活动海域空间，台方应采取多重拒止战略，持续发展潜舰、反舰导弹及快艇、智慧型水雷或自杀无人艇等军备因应。

据台湾《自由时报》星期二（1月17日）报道，台湾国防安全研究院近期发布2022年大陆政军发展评估报告，针对大陆军舰绕台情形进行剖析。该报告统计台军资料显示，大陆军舰去年8月至11月于台海周边活动次数，高达543次，频率、数量、活动范围都比过去大幅增加。

台国防部资料也揭示，去年12月共有118艘次大陆军舰于台海周遭活动，若与前三个月数据相加，大陆军舰去年最后五个月于台海周边活动数量多达661艘次。

报告中分析，随着大陆军方的战力扩张，企图掌握、封锁台海态势越来越明显，而大陆辽宁号航舰自近海训练形成战力，转到西太平洋演训的部署阶段，在于牵制美军行动。

分析称，大陆军舰更已打破自巴士海峡、宫古海峡进出惯例，现已有九度、13艘次穿越台湾及与那国岛之间的海域，也已有一艘舰艇常驻与那国岛附近海域，显见大陆军方已将此海域视为进入太平洋的重要航道，同时牵制台湾及日本舰艇。

报告建议，面对“敌大我小”局面，台湾要“以小搏大”采取多重拒止战略：海上拒止有潜舰、舰射与岸基反舰导弹、导弹快艇，以及智慧型水雷或自杀无人艇，潜舰为最佳的不对称武器，主要部署台湾南北两端，拒止穿越巴士海峡、宫古海峡的大陆军舰。若再配合空中、陆上拒止，将有助于构建台湾坚韧的多重拒止防卫。

根据台国防部规划，台军将于2025年以前获得自造潜舰原型舰，现在至2030年将分批获得自造雄风、美制鱼叉陆射反舰导弹。排水量小、携弹量大的10艘沱江级巡逻舰后续舰，则将于2026年以前量产完毕。至于智慧型水雷，台湾虽曾表达对美军购意向，但尚未获美方首肯。