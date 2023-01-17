李家超见中联办主任郑雁雄：望助港更好融入国家发展大局

香港特首李家超星期二（1月17日）与刚刚履新的中联办主任郑雁雄会面时，称郑雁雄熟悉广东省的情况，在协助香港更好融入国家发展大局方面必能事半功倍。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，李家超星期二在礼宾府与郑雁雄会面。李家超在会上欢迎郑雁雄出任新职，也称郑雁雄曾长期于广东省工作，并担任国安公署首任署长超过两年半，一直关心香港社会发展，熟悉香港的情况。

李家超表示，他相信郑雁雄熟悉广东省的情况，在协助香港更好融入国家发展大局，及参与大湾区建设方面必能事半功倍，踏上更高台阶。

李家超说，自己很有信心与郑雁雄共同全面准确贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，维护《宪法》和《基本法》确定的香港宪制秩序，落实“爱国者治港”原则，积极融入国家发展大局，巩固国际一流大都会地位。

他续称，香港社会已踏上复常之路，重返国际舞台，在北京中央政府的大力支持下，香港与中国大陆正实现逐步、有序、全面通关，两地人民、商贸、旅游等方面的交流将恢复紧密往来。港府在团结社会各界聚焦发展的同时，也着力为市民排解民生困难，提升市民幸福感，保持香港长期繁荣稳定。

郑雁雄则向李家超致以新春祝福。他谈到自己在担任驻港国安公署署长期间，与李家超合作密切。担任中联办主任后，将带领全体同仁一如既往，进一步加强与行政长官和港府的常态化沟通，广泛听取香港社会各界的意见，充分尊重、全力支持行政长官和港府依法施政。

双方一致认为，香港正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，要全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，维护《宪法》和《基本法》确定的香港宪制秩序，坚持北京中央全面管治权和保障特区高度自治权相统一，落实“爱国者治港”原则；要发挥香港优势和特点，大力发展经济、改善民生，不断增强发展动能，促进香港长期繁荣稳定；要主动对接“十四五”规划、粤港澳大湾区建设和“一带一路”高质量发展等国家战略，更好融入国家发展大局。

双方还称，有北京中央对香港的关心关怀，香港社会各界的共同努力，香港一定能巩固当前“治”的局面，增强“兴”的动能，进一步开创由治及兴新局面，在中华民族伟大复兴的历史进程中作出新的更大贡献。