暴雪中国与网易续约遭拒 1月23日停服

中国互联网技术公司网易和美国暴雪娱乐公司去年11月公告将于今年1月结束14年的合作关系后，暴雪中国星期二（1月17日）发文称，曾寻求与网易顺延原有协议六个月，但遭到拒绝，因此将依照此前公告于1月23日停止中国大陆游戏服务。

据“暴雪中国”官方微博发布的说明，暴雪上星期再次与网易接触并寻求协助，以探讨将现有的，基于网易于2019年已同意既定条款的协议，顺延六个月，从而使玩家继续游戏，并让暴雪得以继续探索未来在大陆地区合理而长远的发展道路。

暴雪说，这是基于作为游戏玩家的个人体会，以及公告停服后收到的玩家反馈而进行的谈判，并以“不幸的结果”形容网易的拒绝。

暴雪在文中也介绍了停服的相关事宜，包括将在1月18日推出《魔兽世界》进度保存功能，让玩家可以下载各自的游戏进度以备未来使用，以及会在稍后开通针对已充值但未消耗的虚拟货币及游戏时间的退款申请渠道等。

暴雪也在文中透露，目前已与多个潜在合作方展开会谈，称仍会努力寻找怀揣共同信仰的合作伙伴，将在未来与玩家分享相关进展。

暴雪这则说明发布后一度登上新浪微博热搜榜，不过大部分网民留言都在批评暴雪。其中一条高赞评论写道，“人家团队都解散了，你等到关服前俩礼拜去跟人谈判顺延？真为玩家着想不能早点行动吗？”

据南华早报此前报道，在两家公司宣布结束合作后，网易的暴雪游戏运营部门已被解散，大部分员工已离职，少部分人被调往上海的其它团队。目前，原部门还剩大约 10 人处理后勤工作与客户服务，但他们的工作业最多只会持续六个月。

暴雪与网易目前的授权协议将于年1月23日到期，届时将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《魔兽世界》《炉石传说》《魔兽争霸III：重生》《守望先锋》《星际争霸》系列《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》。