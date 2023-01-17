加拿大首名驻台记者：台湾的美超出预期

加拿大首名驻台记者菲利普·勒布朗日前受访时说，以前听说很多台湾有多美，真正住在那里，才感觉台湾的美超出预期。

加拿大广播公司去年11月初发声明说，过去两年经过多次交涉，该公司派驻亚洲的记者菲利普·勒布朗（Philippe Leblanc）始终无法取得中国签证。无奈之下，公司决定关闭已有40年历史的驻北京记者站，把驻京记者转移到台湾。

加拿大国际广播电台星期一（1月16日）刊发勒布朗的中文采访，介绍他作为加拿大史上首名驻台记者在台湾工作一段时间后的观察和感受。勒布朗此前已在台湾开展工作，上周返回加拿大短暂休整。

勒布朗说，过去几个月，他几乎以每周一篇特写的速度，报道台湾的政治、社会与文化，当中包括采访台湾外交部长吴钊燮，台湾民众展开的全民防御行动，以及加拿大与台湾过去一百多年的历史渊源等。

勒布朗说，在俄罗斯入侵乌克兰初期，他曾前往乌克兰进行报道，而在台湾他能感受到和乌克兰一样的氛围，那就是台湾人拥有顽强的抵抗力、对这座岛屿的爱，以及为保卫自己的生活方式做出的努力。

勒布朗说，俄军入侵乌克兰后，很多人意识到台湾也可能遭遇跟乌克兰相同的命运，因此得到更多的国际关注。不过，台湾人说，中国大陆近期不断在台海周边展开军演，让他们感受到更大压力。他们感谢国际社会关注及了解台湾的状况，但更希望台湾是因为其他方面受到瞩目，而不是因为中国大陆的武力威胁。

勒布朗说，以前听到过很多关于台湾多么美的信息，真正住在那里，才感觉台湾的美超出了他的预期。

勒布朗说，台湾人非常欢迎外国记者，他感受到难以置信的热情，民众也非常愿意和他交谈，因此他非常开心可以自由地在那里工作。