上海防疫工作领导小组：本轮疫情高峰已过

上海市疫情防控工作领导小组办公室说，上海已经度过本轮疫情感染高峰，相关指标已基本恢复到往常水平。

据“上海发布”微信公众号，据疫情防控工作领导小组办公室星期二（1月17日）介绍，上海本轮疫情自2022年12月中旬快速发展，单日新增感染人数至12月下旬达到峰值后呈现明显下降趋势，近期全市每日新增感染人数持续保持下降趋势，全市各医疗机构发热门诊、120急救出车量、急诊就诊量均持续下降，相关指标已基本恢复到往常水平。综合研判，上海市已经度过本轮疫情感染高峰，社区传播强度明显下降，疫情走势趋稳向好、已处于较低流行水平。

疫情防控工作领导小组说，当前上海市疫情防控进入新阶段。但上海老龄化程度高、老年人口基数大，保健康、防重症任务依然繁重。要始终坚持人民至上、生命至上，持续优化分级诊疗体系，不断完善重症救治工作机制，加强中西医结合，统筹做好冠病感染和各类基础疾病治疗，全力提升治愈率、降低病亡率，最大程度保护人民生命安全和身体健康，更加高效统筹疫情防控和经济社会发展。

疫情防控工作领导小组同时提醒：春节即将来临，人员流动性加大。请广大市民朋友保持良好卫生习惯和健康生活方式，科学佩戴口罩，注意手卫生和咳嗽礼仪，尽快接种冠病疫苗。春节假期尽量错峰有序出行，出行途中做好个人自我防护。特别是老年人、慢性基础疾病患者、孕妇、儿童等人群，尽量减少前往人员密集场所，尽可能避免长途旅行，以降低感染风险。