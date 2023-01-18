中国新一届全国政协委员名单出炉 王沪宁胡春华名列其中

新一届中国全国政协委员名单出炉，中共政治局常委王沪宁和国务院副总理胡春华等名列其中。

据新华社报道，政协第13届全国委员会常务委员会第25次会议星期二（1月17日）通过了第14届全国政协委员会名单。

中共政治局委员、中央书记处书记、中央统战部部长石泰峰星期一介绍，政协第13届全国委员会常务委员会第25次会议对人选建议名单进行了认真审议，协商决定第14届全国政协委员2172名。其中，中共委员852名，占39.2%，非中共委员1320名，占60.8%。56个民族都有人选进入全国政协。平均年龄56.6岁。大学以上学历2037名，中国科学院院士、中国工程院院士共125名。

根据名单，在政治局常委排名第四的王沪宁入选政协委员名单，是名单中唯一的政治局常委。香港《星岛日报》分析，这意味着王沪宁极有可能接替汪洋，于今年3月出任新一届全国政协主席，从事统战工作；现任国务院副总理胡春华和最高人民法院院长周强也在名单之列，两人很可能出任全国政协副主席。

此外，已任两届全国人大副委员长的沈跃跃，也在新一届全国政协委员名单上。

石泰峰称，全国政协换届人事安排工作，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共基本理论、基本路线、基本方略，认真学习贯彻中共二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

他称，中共总书记、中国国家主席习近平和中共中央对全国政协换届工作高度重视，明确了总的原则和要求，成立了换届人事安排小组，充分借鉴二十大代表推荐提名的成功经验，统筹谋划、精心组织、有序推进，认真组织开展全国政协委员人选推荐提名工作。坚持党管干部、党管人才原则，严格程序步骤，优化方式方法；严格标准条件，坚持把政治标准放在首位，对全国政协委员人选逐个审核把关，严把人选的政治关、廉洁关、形象关，对政治上不合格的“一票否决”，对廉洁上有问题的“零容忍”，对形象上有不良反映和负面影响的坚决不用，切实防止“带病提名”“带病当选”。

石泰峰介绍，新一届政协委员人选建议具有广泛代表性，人选基本涵盖各领域各方面需要参加全国政协的人士；结构进一步优化，坚持事业为上、以事择人，注重人选专业知识、专业能力、专业作风、专业精神的统一；进退比例适当，在保留一定数量十三届委员基础上，补充一批各行各业优秀人才，保持政协工作的连续性；人选素质较高，普遍具有良好的思想政治素质、专业素质、文化素质和较强的参政议政能力。