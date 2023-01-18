中国官媒：生养教育成本居高不下是人口下降原因之一

中国星期二（1月17日）通报了2022年中国人口数据，全年出生人口跌破1000万至956万，人口自然增长率为负0.6‰，是1961年以来首次出现负增长。中国官媒央视网分析说，育龄妇女规模下降特别是生育旺盛期育龄妇女规模下降，年轻人婚育观念显著变化以及生育、养育、教育成本居高不下是人口下降的三大原因。

中国国家统计局局长康义在国新办新闻发布会上披露，2022年末中国人口141175万人，比上年末减少85万人。全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。这也是中国人口出生率连续三年跌破1%。 ​​​

中国官媒央视网当天在官方微博发布节目视频分析称，中国出生人口下降存在三大因素：一是育龄妇女规模下降特别是生育旺盛期育龄妇女规模下降。“十三五”时期20岁至34岁生育旺盛期妇女人数年均减少340万人，2021年相比2020年减少473万人；

二是年轻人婚育观念显著变化，生育意愿持续走低，育龄妇女平均计划生育子女数逐年递减；

三是随着经济社会发展，住房、教育、就业等多重因素影响下，生育、养育、教育成本居高不下，加大了年轻人的生育顾虑。

不少网民在这则微博下留言说，“主要还是没有钱的问题”，“自身生存压力太大”，“生得起养不起”，也有人认为“是观念转变的问题”。