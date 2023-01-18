林郑不在新一届中国全国政协名单 无缘任政协副主席

新一届中国全国政协委员名单星期二（1月17日）出炉，去年卸下香港特首职务的林郑月娥未入选，意味着她将不会担任全国政协副主席。

据新华社报道，政协第13届全国委员会常务委员会第25次会议星期二通过了第14届全国政协委员会名单，决定全国政协委员2172名，其中特邀香港人士有124人。

据香港《星岛日报》梳理，在这124名特邀香港人士中，现任全国政协副主席梁振英入列，预计将续任，但另一全国政协副主席董建华没有入列名单，意味着董建华将在今年3月卸任；去年卸下香港特首职务的林郑月娥也未入选委员名单，意味着她将无法像香港和澳门几位卸任特首一样，获选担任全国政协副主席职务，晋升国家领导人之列。

在全国政协委员名单中新上榜的，包括香港民政事务局前局长刘江华、警务处前副处长刘业成、来自商界的新世界发展行政总裁郑志刚、信德集团行政主席何超琼、英皇集团副主席杨政龙、前大律师公会主席谭允芝，以及立法会议员何君尧、管浩鸣、邵家辉等。资深传媒人卢永雄、著名演员甄子丹也首次出现在名单中。

而多名港区人大则“转跑道”出任全国政协委员，包括立法会议员廖长江、香港工商总会主席王庭聪、东泰集团主席李君豪、飞达帽业副主席颜宝铃等。

18名港区现任政协常委之中，有八人的名字再次出现在政协委员名单之上，意味将继续出任常委，包括世卫前总干事陈冯富珍、西九文化区管理局董事局主席唐英年、长实主席李泽钜、恒地主席李家杰、贸发局主席林建岳、香港中华总商会会长蔡冠深等。

有10名常委将卸任，包括中联办前副主任谭铁牛、恒大集团主席许家印、华昇诊断中心董事长胡定旭、工联会荣誉会长林淑仪、凤凰卫视控股董事局前主席刘长乐等。

新一届中国全国政协委员名单中的特邀香港人士（124人）：

马光如（女）、王力平、王明凡、王育民、王思东、王庭聪、王祥明、王惠贞（女）、车弘健、文宏武、方文雄、尹宗华、邓佑财、邓宣宏雁（女）、邓健荣、邓清河、卢业樑、卢金荣、叶永成、叶建明、吕坚、吕耀东、朱铭泉、朱鼎健、朱新胜、庄紫祥、刘业成、刘业强、刘江华、关百豪、江达可、孙煜、孙少文、孙青野、苏长荣、苏绍聪、苏清栋、杜家驹、李山、李大宏、李子建、李月华（女）、李文俊、李民斌、李伟斌、李君豪、李泽钜、李家杰、李镇强、杨绍信、杨莉珊（女）、连镇恩、吴华江、吴良好、吴杰庄、吴宗权、吴辉体、邱达昌、何汉权、何永昌、何君尧、何超琼（女）、佘德聪、余鹏春、张国荣、陈冬、陈寅、陈文洲、陈冯富珍（女）、陈弘毅、陈讴明、陈红天、陈亨利、陈清霞（女）、陈瑞娟（女）、邵家辉、范骏华、林龙安、林诗键、林建岳、罗永纲、罗卓坚、周春玲（女）、周厚立、郑志刚、孟丽红（女）、赵柏基、胡剑江、查毅超、施荣怀、施清流、施维雄、姚志胜、姚茂龙、唐英年、容永祺、黄少康、黄若虹、黄敏利、黄锦辉、曹其东、龚永德、龚俊龙、梁志祥、梁振英、屠海鸣、彭韵僖（女）、彭耀佳、董吴玲玲（女）、释宽运（蒙古族）、曾伟雄、曾智明、赖海民、詹洪良、蔡加讚、蔡荣星、蔡冠深、蔡黄玲玲（女）、廖长江、谭允芝（女）、谭锦球、樊敏华、颜建国、魏明德（回族）