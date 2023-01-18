中国驻日使馆：日本加码涉华入境措施背离科学适度原则

中国驻日本使馆发言人星期二（1月17日）说，日本等少数国家坚持加码涉华入境限制措施，背离了科学适度原则，引发中国国内强烈不满，中国有权利采取相应对等措施，并敦促日方回归科学客观立场，停止将防疫问题政治化。

根据中国驻日本使馆网站以问答形式发布的声明，发言人指出，疫情发生以来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，有效统筹疫情防控和经济社会发展。3年来中国累计接种冠病疫苗近35亿剂次，完成全程接种人数占全国总人口的92.9%，重症率、死亡率均为全球最低。经济保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平，为稳定全球产供链和抗疫物资供给、推动世界经济复苏作出重要贡献。

发言人说，随着疫情形势变化，中国政府主动优化调整疫情防控措施，将重心逐步从防控感染转向防重症、保健康，这是合情合理和实事求是的。中方坚持及时、公开、透明原则，同国际社会分享病毒变异监测和感染人群等信息，持续同世卫组织开展技术交流60余次，向全球流感共享数据库分享中国冠病病毒感染病例的基因序列，为各国疫苗和药物研发作出积极贡献。

发言人还说，当前中国疫情发展形势总体在预期和可控范围内，很多省市已渡过疫情高峰，生产生活正加快恢复正常。中方对此有着科学评估，作了必要准备，有信心平稳有序度过这一调整期。近来中方向多个国家详细介绍了中国国内疫情形势及优化调整防疫措施的科学性、合理性，不少国家出台欢迎中国游客举措，多名权威医学专家表示没有必要对来自中国的旅客采取入境限制措施。但日本等少数国家仍坚持加码涉华入境限制措施，背离了科学适度原则，引发中国国内强烈不满，中方有权利采取相应对等措施。发言人敦促日方回归科学客观立场，停止将防疫问题政治化，为中日人员安全健康有序往来创造积极条件。

日本1月4日再收紧中国旅客入境时的边境防疫措施，从1月8日起，从中国入境日本的旅客必须提交阴性证明。中国1月10日晚宣布，中国驻日本使领馆自即日起暂停审发日本公民赴华普通签证。

中国外交部早前在例行记者会上提到，部分国家采取仅针对中国的入境限制措施，缺乏科学依据，一些过度做法更让人无法接受。中国坚决反对试图通过操弄疫情防控措施，以达到政治目的的做法，并将针对不同情况，本着对等原则采取相应措施。