美贸易代表：美台贸易谈判多领域达成共识

台美21世纪贸易倡议第二回合谈判星期二（1月17日）落幕，美国贸易代表办公室（USTR）称，美台双方就贸易便捷化、反贪污、中小企业、良好监管实践与内部监管等领域达成了共识。

USTR星期二在官网发布新闻稿称，为期四天的谈判中，双方就贸易便捷化、反贪污、中小企业、良好监管实践与监管等议题文本交换意见，并在多个领域达成共识。双方承诺在未来几个月内维持雄心勃勃的谈判时程，以延续这一势头。这些文本贯彻双方共同致力于推动这目标宏大的贸易倡议，以加强并深化经贸关系。

新闻稿没有披露下一轮谈判的日期和详情，仅说将在近期公布，并强调谈判是基于美国以台湾关系法、美中三公报与对台六项保证为指引的一中政策下进行。

台美21世纪贸易谈判新一轮谈判从1月14日至17日在台北举行。USTR助理贸易谈判代表麦卡廷（Terry McCartin）率团，成员包括美国国务院、财政部、商务部、农业部、食品暨药物管理局（FDA）及国际开发总署（USAID）官员；台北方面则由行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮领军。

台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中在会后说，台湾想跟美国签署一个完整的协议，订出12个议题的范畴，希望在年底完成，但范围仍然很大，便聚焦在五个有合作基础的项目若完成程序，可签早收协议，其他的完成后再并至此协议中。

他还说，如果台湾能与美国成功签署协议，证明台湾有能力并愿意接受高标准，对台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）将有很大帮助。