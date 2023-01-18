秦刚同马来西亚外长通话：相信两国人员往来很快恢复正常

中国外交部长秦刚星期二（1月17日）同马来西亚外长赞比里通电话时说，马国对中国防疫政策持客观公正看法，欢迎中国旅客赴马。中方对此表示赞赏。相信在双方共同努力下，两国人员往来将很快恢复正常。秦刚同日和蒙古国外长巴特策策格通电话时说，蒙方秉持科学客观态度，支持中蒙正常人员往来，中方对此表示赞赏。

根据中新社报道，秦刚说，今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年、明年是两国建交50周年，中方愿与马方一道，以此为契机，推动双边关系迈上新台阶。中方愿与马新政府共同发挥好中马合作高级别委员会等机制作用，继续推进高质量共建“一带一路”合作，扎实推进重点项目。中方愿同地区国家深化合作，共同维护地区和平稳定。期待同马方共同推动中国—东盟全面战略伙伴关系走深走实。

秦刚说，马政府和各界对中国防疫政策持客观公正看法，欢迎中国旅客赴马。中方对此表示赞赏。相信在双方共同努力下，两国人员往来将很快恢复正常。

中国新闻稿还说，赞比里祝贺秦刚就任中国外长，表示马中友谊源远流长，马方视中国为重要伙伴，高度重视对华关系，愿同中方加强高层交往和人文交流，深入挖掘共建“一带一路”合作潜力，推动马中关系取得更大发展。

此外，秦刚同日还应约同蒙古国外长巴特策策格通电话。秦刚表示，在两国元首战略引领和双方共同努力下，中蒙关系近年保持良好发展势头，务实合作成果显著，双边贸易额再创新高。两国人民携手抗疫，谱写了“羊来茶往”的佳话。维护好、巩固好、发展好中蒙关系是双方共同的战略选择，中方愿同蒙方密切各层级交往，深化各领域合作，推动两国命运共同体建设不断取得新进展。

秦刚说，近期中方根据疫情形势变化，优化调整了疫情防控措施，其中也包括旨在便利中外人员往来的出入境管理新政策。蒙方秉持科学客观态度，支持中蒙正常人员往来，中方对此表示赞赏。

中国新闻稿说，巴特策策格表示，蒙中是山水相连的永久邻居，是地区具有典范意义的合作伙伴，也是齐心协力、共克疫情的好兄弟。蒙方将一如既往坚持一个中国原则。愿同中方加强高层交往，深化务实合作，共同为国际和地区的和平稳定作出积极贡献，推动蒙中全面战略伙伴关系迈向更高水平。