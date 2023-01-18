消息：港府或农历年前取消入境核酸检测要求

香港与中国大陆恢复通关后，不少香港市民认为通关前需要持有48小时核酸检测阴性证明的要求难以达成。有消息人士称，港府正考虑在农历新年前宣布取消赴港核酸检测的要求。

据香港《星岛日报》报道，香港与中国大陆恢复通关已10天，但通关前须持48小时核酸检测阴性证明却考倒不少市民。近日不少身在大陆的港人向政界求助，称大陆不少核酸检测点已关闭或缩短服务时间，令他们难以符合目前的入境要求，影响返港安排。

在中国大陆设有六个港人服务中心的工联会，其立法会议员邓家彪说，自陆港恢复通关后，接获很多港人求助，寻找检测服务点。他认为，会出现这情况与去年大陆官方公布的防疫“新十条”有关，大陆市民普遍已不再需要进行核酸检测，令核酸检测服务供应商大幅减少。他担心若农历新年后有大批港人滞留大陆，通关会“好事变坏事”。

香港呼吸系统科专科医生梁子超说，最初要求市民进行核酸检测，旨在确定大陆疫情发展到什么阶段、高速增幅是否已经到顶。但目前两地群体免疫已经足够，通关后也未出现大规模“跨境求医”现象，因此他建议可尽快取消48小时内核酸检测，或以抗原快测取代。

据了解，香港政务司司长陈国基早前一连数天宴请立法会各板块议员，席间有议员反映身在大陆港人未能检测的困境，查问当局会否考虑以快测取代核酸。

有出席人士引述陈国基称，港府正考虑取消相关安排。也有消息透露，很有可能两地往返都不再需要核酸，且港府很大机会在农历年前向港人“送礼”。消息人士续称，目前由机场入境香港也不需核酸检测，连带港人入境澳门也只需快测，因此认为港府应尽快将所有标准统一。